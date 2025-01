Game-experience.it - Xbox Series X e l’eliminazione della clausola di parità con Series S, ne parla Phil Spencer

, capo di Microsoft Gaming, ha confermato l’importanzaditraX eS, nonostante le difficoltà riscontrate da alcuni sviluppatori nell’ottimizzazione dei giochi per la console meno potente. Questa scelta strategica, secondo, è fondamentale per supportare la crescente varietà di dispositivi nel mercato, rendendo laS un pilastro per la scalabilità e l’accessibilità dei giochi moderni.Ricordiamo infatti che fin dal lancio delle console nel 2020, Microsoft ha mantenuto unache richiededi contenuti traX eS. Questa politica implica di conseguenza che ogni gioco, indipendentemente dalla console, debba offrire le stesse funzionalità, sebbene con differenze tecniche in termini di risoluzione e frame rate.