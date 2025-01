Zonawrestling.net - WWE: Altro infortunio per Dakota Kai

Non si può certo dire che la carriera nel main roster diKai sia stata fortunatissima. Nei due anni e mezzo passati, l’atleta neozelandese ha già subito due infortuni piuttosto seri: prima la rottura del legamento crociato anteriore nel 2023, poi una lesione al menisco lo scorso anno. E ora che è rientrata da poco più di due mesi, sembra essere arrivato unstop.Niente Royal Rumble?Come riporta PW Insider, Kai sarebbe stata rimossa dal roster attivo in queste settimane a causa di un. Durante la puntata della scorsa settimana di RAW, in particolare nell’incontro tra Damage CTRL e Pure Fusion Collective,avrebbe subito un– non meglio specificato – quando Zoey Stark l’ha colpita con un missile dropkick. L’entità dell’non è ancora stata svelata, ma intantonon sarà a RAW questa sera e non parteciperà nemmeno ai prossimi live event.