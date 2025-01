Zonawrestling.net - WWE: Alleanza con l’MLS, la produzione si trasferirà a Stamford nella sede della compagnia

Il nuovo accordoInteressante notizia arriva oggi dalla WWE e dal principale campionato di calcio americano. La Major League Soccer (MLS) produrrà i suoi contenuti negli studi del quartier generaleWWE a partire dalla prossima stagione. La struttura di, Connecticut, che comprende un impianto didi circa 2.800 metri quadrati, cinque studi e varie attrezzature di, diventerà il centro nevralgico per la programmazione in studiolega calcistica, sia in inglese che in spagnolo.Le dichiarazioni dei dirigentiLee Fitting, vicepresidente esecutivo per i media e laWWE, ha commentato: “Abbiamo sempre ammirato la straordinaria partnership MLS–IMG e i fantastici risultati che ha generato negli anni. Crediamo che i nuovi impianti all’avanguardiaWWE aiuteranno a portare le loro capacità a livelli ancora più alti”.