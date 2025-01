Ilrestodelcarlino.it - Vento forte su tutte le Marche: è allerta meteo arancione

Ancona, 27 gennaio 2025 - Non solo per oggi, ilcontinuerà a soffiarenelleanche nella giornata di domani, 28 gennaio. Non verrà interessato solamente l’entroterra, come sta avvenendo in queste ore, ma anche lungo la costa, fatta eccezione per le località nei pressi di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Motivo per cui la Regioneha deciso di prolungare il suo bollettino di, passato da un colore giallo ad, fino a tutta la giornata di domani. Questa la motivazione: “Dal tardo pomeriggio odierno intensificazione della ventilazione sud occidentale anche nelle aree basso collinari e costiere, con raffiche fino a burrasca — si legge — Raffiche fino a burrascao tempesta invece nell’entroterra”. Maltempo daoggi e domani: cosa succede in Emilia Romagna Domani sempre nell’entroterra, fino alla tarda mattinata e dal pomeriggio, le forti soffiatese “arriveranno fino a tempesta violenta o uragano nelle zone alto collinari e montane e fino a tempesta nella porzione collinare — si legge ancora — mentre nelle località costiere del Pesarese e dell’Anconetano le raffiche raggiungeranno il grado di burrasca o burrasca