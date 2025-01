Secoloditalia.it - Una Milano “da bere”? No, da costruire: chiesto l’arresto per l’archistar di sinistra Stefano Boeri

Bufera giudiziaria sulle archi-star didella“da”, ma soprattutto “da”. La procura dihagli arresti domiciliari per gli architettie Cino Zucchi, sotto indagine per turbativa d’asta nell’inchiesta per la realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che dovrebbe essere costruita nell’area centrale di Porta Vittoria. L’indagine riguarda anche un terzo architetto perquisito oggi, ossia Pier Paolo Tamburelli: è la terza volta che la procura chiede i domiciliari, ora dovrà occuparsene il giudice Luigi Iannelli in base alla nuova riforma del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La domanda nasce dalle esigenze cautelari contestate dopo lo studio dei documenti sequestrati nell’ottobre del 2023. Inoltre, i pubblici ministeri Mauro Clerici e Giancarla Serafini hanno al magistrato di esprimersi su due misure interdittive per i ricercatori Angelo Lunati e Giancarlo Floridi, che lavoravano nel medesimo dipartimento die Zucchi quando è avvenuto il fatto.