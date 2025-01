.com - Twirling / Lg2 Vallesina Moie: conseguiti risultati di prestigio

Le atlete in evidenza al campionato nazionale di Cantalupa (To) conquistando un posto alla Nation Cup di Torino in agosto, 27 gennaio 2025 – Nei giorni scrosi si è svolto il Campionato Nazionale di specialità tecniche al Palazzetto dello sport di Cantalupa( TO).Le atlete della Lg2si sono distinte conquistando con pieno merito 5 medaglie d’oro con rispettivo Titolo di Campionesse italiane 2025, 3 argento, 1 bronzo ed un 4° posto.CAMPIONESSE ITALIANE 2025 Romaldi Arianna artistic twirl junior APasquinelli Alessia artistic twirl e solo youth ACarbonari-Latini artistic pair junior BCaprini Sofia solo junior EliteARGENTI E TITOLO DI VICECAMPIONESSE ITALIANEBianchi Veronica 2 bastoni junior BFiorentini Serena x-strut senior EliteFioretti Lucrezia artistic twirl EliteBRONZO E 4° POSTO ITALIANOCarbonari Nicole solo youth B 3° postoUncini Amarilli artistic twirl youth B 4° postoLe atlete sopra citate con i seguentisi sono conquistate un posto alla Nation Cup che si terrà a Torino dal 2 agosto prossimo.