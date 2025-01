Lapresse.it - Statali, nuovo contratto: settimana 4 giorni e aumento stipendio

Per gliarriva ilche entra in vigore domani e prevede, tra le altre cose, ladi 4e undello.E’ arrivata la firma definitiva alcollettivo nazionale di lavoro delle funzioni centrali della Pubblica amministrazione.Oltre 190mila dipendentiConcluse le procedure di controllo, l’Aran e le parti sindacali hanno sottoscritto l’accordo che riguarda 193mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, che dal prossimo mese troveranno in busta paga unmedio di circa 165 euro.corta e smart workingSarà possibile, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, articolare l’orario di lavoro di 36 oreli su quattro, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori.