Lanazione.it - "Sedie Vuote": la Valdichiana si unisce per la memoria condivisa nel Giorno della Memoria

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 gennaio 2025 – In occasione del, 27 gennaio 2025, FoianoChiana ha partecipato con profonda emozione all’iniziativa ": Perché il vuotonon si ripeta", un progetto di installazione diffusa promosso dai ComuniAretina, per commemorare l’80° anniversario dalla liberazione dei campi di concentramento nazisti. Nella mattina di lunedì 27 gennaio, Piazza Cavour è diventata il centro di una riflessione collettiva, grazie a un’installazione simbolica che ha trasformato lo spazio pubblico in un luogo di. Le, unite da un filo rosso, hanno rappresentato le vite spezzate dall’Olocausto, un monito tangibile contro l’oblio e un invito alla comunità a riflettere sulle atrocità del passato. Un coinvolgimento attivocomunità e dei giovani.