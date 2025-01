.com - Promozione / Niente di nuovo, in testa alla classifica prosegue la corsa a tre

Fermignanese, Vismara e Jesina vincono tutte. In coda la situazione si fa preoccupante per Appignanese, Barbara Monserra, Sassoferrato Genga e S. Orso. Il Lunano sembra vedere la luce in fondo al tunnel VALLESINA, 27 gennaio 2025 –diin.Le prime tre, Fermignanese, Vismara e Jesina, hanno tutte vinto e le distanze sono rimaste immutate.Alle loro spalle guadagna posizioni play off il Marina che sfrutta la sconfitta casalinga del Gabicce Gradara, il pareggio esterno della Vigor Castelfidardo e quello davanti al pubblico amico del Tavullia Valfoglia.In coda sempre più in difficoltà l’Appignanese, uscita senza punti dal campo della capolista.Così come è stato un turno che non ha fatturato nulla per Sassoferrato Genga, Barbara Monserra e S. Orso.L’unica formazione che ha fatto punti è stata quella del Lunano.