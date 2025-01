Presta Guido | L’Eccellenza Italiana che fa la Differenza

Leggi su Citypescara.com

L’AQUILA – L’Abruzzo sarà al centro della prossima puntata di Report, il programma d’inchiesta di RaiTre condotto da Sigfrido Ranucci, in onda domani sera, domenica 26 gennaio, a partire dalle 20.30. La trasmissione dedicherà ampio spazio alle vicende giudiziarie che coinvolgono la sanità regionale, con approfondimenti sulle posizioni dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri e del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, oltre al caso legato ad Altair D’Arcangelo, patron del Chieti Calcio e figura chiave nella cessione di Visibilia, la concessionaria pubblicitaria venduta dal ministro del Turismo Daniela Santanchè.Sanità in Abruzzo: tra indagini e conflitti di interesseNel servizio intitolato Sanità all’abruzzese, firmato da Giulia Presutti, si sottolinea come la sanità rappresenti circa l’80% del budget regionale, ma sia da anni al centro di scandali e inchieste.