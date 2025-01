Lanazione.it - Podistica Aglianese, festa e premiazioni

Agliana (Pistoia), 27 gennaio 2025 – Durante l’annualesociale della, si è celebrato un momento di grande significato con la premiazione degli atleti più meritevoli. Un’occasione che non solo ha rafforzato lo spirito di squadra, ma ha anche offerto l’opportunità di guardare al futuro, delineando progetti e obiettivi ambiziosi. Tra questi, spicca la prossima edizione della Maratonina di Agliana, in programma il 9 febbraio. LadellaLa gara avrà come fulcro la pista di atletica dello Stadio Comunale Bellucci, scelta come punto di partenza e arrivo. Una novità che, secondo il presidente, incontrerà il favore di tutti: il percorso dei "6 ponti", elemento distintivo della manizione, resterà infatti intatto, portando la competizione a stretto contatto con il pubblico.