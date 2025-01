Lanazione.it - Podismo, domenica torna il trofeo Oltrarno

Firenze, 27 gennaio 2025 – Il 2 febbraio il Circolo Vie Nuove di viale Giannotti nel cuore del quartiere, accoglierà la 38ª edizione del, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi ama vivere lo sport come momento di condivisione e solidarietà. Un contesto unico e affascinante La gara si svolge in una delle aree più suggestive di Firenze, sulla sponda sinistra del fiume Arno. L’è un quartiere ricco di storia e cultura, che comprende rioni celebri come Santo Spirito e San Frediano. Qui si possono ammirare autentici gioielli artistici e architettonici, tra cui Palazzo Pitti, la Basilica di Santo Spirito, il Giardino Bardini e il Giardino di Boboli. Non a caso, in fiorentino l’area è nota anche come “Diladdarno”, a sottolineare la sua identità unica e la sua importanza nella tradizione cittadina.