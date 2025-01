Iodonna.it - Perché il benessere del microbioma influenza la salute dell’intero organismo e, nella donna, anche la salute intima? Lo spiega la Dottoressa Silvia Soligon

Ilnegli ultimi anni è diventato un tema centralericerca scientifica, aprendo scenari prima impensabili. Si è scoperto che i microrganismi che popolano il nostro corpo rivestono un ruolo cruciale per ildell’. Un ambito particolarmente interessante è quello delfemminile, oggetto di approfonditi studi che hanno rivelato specificità uniche rispetto a quello maschile. Lola, Nutrizionista, nel suo ultimo libro, “al femminile” (Clorofilla Editore), scritto a quattro mani con Franco Vicariotto. Intestino, sei cibi nemici del microbiota X Leggi› La pasta fa bene al microbiota, come cucinarla per aiutare l’intestino Come incide sullafemminile«Una delle scoperte più significative è la presenza di popolazioni microbiche in organi un tempo considerati sterili, come ad esempio l’utero.