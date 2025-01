Ilnapolista.it - Non solo Sinner aspetta il Tas: il futuro di Alcaraz, Djokovic e Zverev dipende da quella sentenza (The Athletic)

Nonil Tas: ildida(The)La stampa italiana, anche giustamente, fa finta che no:potrebbe perdere – verbo che al momento non gli si addice proprio, la sua partita più importante ad aprile. A Losanna, davanti ai tre “arbitri” del Tas. E’ una evenienza che lo accompagna come un’ombra tutte le volte che vince, praticamente sempre. Lui si rifugia nel “suo posto sicuro”, come dice Darren Cahill: il campo. Finché gioca, vince. E in un universo parallelo, scrive Charlie Eccleshare su The, tutto questo dominio sportivo “non avrebbe limiti”. Invece eccoci qua. C’è un asterisco, di fianco al suo nome. All’estero, non avendo granché da celebrare, hanno ben presente che tra meno di quattro mesi la faccia attuale del tennis potrebbe cambiare.