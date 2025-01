Agi.it - Neonata rapita, Acqua Moses 'scarica' la moglie: "Ha fatto tutto da sola"

Leggi su Agi.it

AGI - "Rosa hadae io non sapevo nulla". Lo ha dettoOmogo Chiediebere, rispondendo alle domande di Bruno Vespa durante la trasmissione "Cinque minuti" andata in onda questa sera, dopo il tg delle 20, su Raiuno. Il 43enne del Senegal era stato arrestato martedì scorso assieme alla 52enneRosa Vespa per il rapimento di unadi appena un giorno portata via ai genitori naturali dalla clinica 'Sacro Cuore' di Cosenza. Sabato scorso, il gip del tribunale della città calabrese ha scarcerato(difeso dall'avvocato Gianluca Garritano) perché ritenuto estraneo ai fatti. E questa seraha ribadito di non sapere nulla. E ha spiegato che è "stato troppo difficile" non credere allaperché i due si conoscono da tantissimo tempo. "Stiamo insieme da tredici anni - ha dettoa Vespa -, tre di matrimonio e dieci di fidanzamento.