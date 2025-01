Mistermovie.it - Mister Movie | I Fantastici Quattro protagonisti di una nuova miniserie: Fantastic Four Fanfare

Il 2025 sarà un anno memorabile per i, con il debutto nel Marvel Cinematic Universe e un ruolo centrale nell’evento fumettistico One World Under Doom. A tutto questo si aggiunge l’annuncio di una, che promette di celebrare la Prima Famiglia della Marvel con racconti inediti realizzati dai migliori autori e artisti del settore.Teams Creatori di fumetti leggendarisarà un’antologia composta da storie autoconclusive, ognuna dedicata a un diverso membro del team. Il progetto coinvolgerà alcuni dei nomi più influenti della Marvel, tra cui Jonathan Hickman, Mark Waid, Dan Slott, Chip Zdarsky, Andrew Wheeler e J. Michael Straczynski. Sul fronte artistico, i fan potranno godere del lavoro di talenti come Alan Davis, Mike Allred, Sara Pichelli, Ramon Rosanas e Mark Bagley.