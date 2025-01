Ilnapolista.it - Mbappé ha finalmente smesso di pensare, ora le sue gambe pensano per lui: così funzionano i campioni (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

Qualche giorno fa Kylianha detto una cosa interessante: “Pensavo troppo”. “Ho pensato molto a come fare le cose, a come muovermi, andare nello spazio, andare nella zona di Vini o Rodrygo. E quando pensi troppo, non pensi al tuo gioco”. Manuel Jabois sulha ovviamente pensato al parallelo col tennis. “In una partita si puòsolo tra un punto e l’altro, mai mentre giochi. La palla si muove a una velocità tale e il corpo èdedito a essa che non c’è un decimo di secondo libero per: tutto si muove con delicati automatismi e sorprendenti istinti”. L’editorialista delnon ricorda se questa cosa l’ha detta Nadal o Alcaraz, ma insomma: resta il punto.“Il cervello è una macchina spettacolare quando viene spinto al limite. Può trasformarti in una specie di Dio nei momenti di straordinaria pressione, o farti sembrare l’uomo più disperato del mondo: Kylian, per esempio, quando pensava troppo”.