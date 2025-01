Urbanpost.it - Longevity SPA: il futuro del benessere nelle tecnologie di Biohacking

Leggi su Urbanpost.it

Oggi ilnon è più solo un trend passeggero, ma una vera e propria necessità per il consumatore moderno. Il settore delsta evolvendo rapidamente.Alla ricerca del ringiovanimento e della longevità, il fascino dei santuari olistici, oggi chiamati “SPA”, è aumentato a dismisura. E non è una sorpresa. Secondo il Global Wellness Summit, la scienza della longevità è uno degli argomenti più dibattuti sia nella medicina che nel.Pianificare programmi di rigenerazione e trattamenti specifici per affrontare lo stress, i problemi di sonno, i cali delle prestazioni psicofisiche, per migliorare le aspettative di vita, rallentando l’invecchiamento, è diventata una priorità per tutti coloro che si occupano di bellezza e. Un approccio innovativo ale alla cura di sé sviluppato per chi vuole dedicare uno spazio nuovo nel proprio centroai trattamenti ringiovanenti, dentro e fuori.