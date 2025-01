Quifinanza.it - La settimana delle banche centrali: BoJ anticipa le mosse

Archiviata unaall’insegna degli acquisti per i mercati finanziari mondiali, in cui si è assistito all’insediamento di Donald Trump, alla Casa Bianca e ai suoi primi executive orders che lasciano intendere un approccio meno aggressivoattese sui dazi, l’attenzione degli investitori si concentra ora sulle. La Bank of JapanleIn Giappone, la Bank of Japan ha aumentato i tassi di interesse allo 0,50%, come ampiamente atteso, ma ha previsto un’inflazione più alta e una crescita più lenta negli anni a venire. Inoltre, ha avvertito che aumenterà ulteriormente i tassi, su livelli che non si vedevano in Giappone dal 1995. Dalla BCE attesi nuovi tagli ai tassiLa Banca Centrale Europea, dopo le quattro riduzioni dei tassi di interesse decise nel 2024, si avvia a proseguire l‘allentamento in tema di politica monetaria anche nel corso del nuovo anno.