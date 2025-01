Sport.quotidiano.net - La Pontremolese si fa bloccare dal Marginone. Buon punto della San Marco con il Pietrasanta

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Morini, Puccini (27’ st G. Mangiò), Casali, Lavorini, Carlini, Bandoni, Venturini, Cesaretti (25’ st Ricci), Cortesi, Del Magro (40’ st L. Mangiò), Rotunno (1’ st Sheta). A disp.: Bolognesi, Del Pistoia, Carmignani, Papagna, Bellandi. All. Tommei. LUNIGIANA: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia (26’ st Aliboni), Filippi, Vannucci, Gazzoli, Grassello, Ceciarini, Baudi (16’ st Mengali), Mancini (10’ st Mathibedi, 36’ st Vicari). A disp.: Santini, Lisi, Scaldarella, Donati, Vicari, Di Santo. All. Verdi. Arbitro: D’Orsi di Pisa. Marcatori: 42’ pt Franzoni (P), 30’ st Casali (M). Note: espulso 35’ st Venturini (M) per proteste. LUCCA – Un pareggio che sta stretto allasul campo del. La formazione di Verdi parte subito aggressiva e prova a sil match con Mancini e Baudi, con il portiere di casa Morini costretto agli straordinari.