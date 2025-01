Oasport.it - La classifica delle settimane al n.1: Djokovic e Federer imprendibili? Sinner scala le gerarchie

Con l’aggiornamento del ranking ATP rilasciato questa mattina Jannikha ufficialmente iniziato la settimana numero 34 in vetta allamondiale, striscia ininterrotta dal giorno in cui per la prima volta si è issato al numero 1, il 10 giugno 2024.L’azzurro attualmente si trova al 17° posto delladei tennisti per piùal numero 1 del mondo, ma è già aritmeticamente certo di restare in vetta al ranking almeno fino alla fine del torneo di Indian Wells, prevista domenica 16 marzo.Saranno già 40, a quel punto, leda numero 1 di Jannik: serve solo attendere affinché l’azzurro, dunque, scavalchi l’iberico Carlos Alcaraz, 16° a quota 36, ed agganci al 15° posto il romeno Ilie Nastase, fermatosi proprio a quota 40.Qualora il regno didurasse fino alla fine del torneo di Miami, invece, eventualità molto concreta, ma non ancora aritmetica, lediventerebbero 42, e verrebbe scavalcato anche lo scozzese Andy Murray, 14° a quota 41.