Juve Giuntoli passa all’incasso | arriva la cessione clamorosa decisione presa

Ultimo aggiornamento 27 Gennaio 2025 9:03 di Giancarlo Spinazzolaincassa: nuova, ladefinitiva èLantus è reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa del Napoli. Al Maradona doveva essere la giornata giusta per “rinascere”, per dare continuità al successo conquistato una settimana fa contro il Milan ed invece gli azzurri, grazie ad un secondo tempo sontuoso e dominato letteralmente, hanno capovolto l’iniziale svantaggio e portato a casa tre punti pesantissimi.I bianconeri sono quindi scivolati a -16 dalla capolista ed hanno visto avvicinarsi pericolosamente Fiorentina e Milan nella corsa al quarto posto, più incerta che mai. Thiago Motta è quindi atteso ad una svolta per non decretare già fallito al primo anno il progetto pluriennale che alla Continassa non può certo prescindere dal non raggiungere il quarto posto in campionato, dichiarato obiettivo minimo.