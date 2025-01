Ilnapolista.it - Il paradosso del Como: festeggiano con le star hollywoodiane la zona retrocessione (Guardian)

Cesc Fabregas era molto felice della prestazione del suocontro l’Atalanta, nonostante la sconfitta 2-1. Ha urlato ai giocatori dopo il match: «Li abbiamo dominati! Dobbiamo andare avanti così, perché è solo l’inizio». Il suo discorso ha colpito, per un insolito club neo-promosso.La paradossale realtà del: sono in, ma accoglie allo stadio ledi HollywoodQuanto visto allo stadio di, scrive il, è stato un altro momento cinematografico in un luogo che è diventato uno dei preferiti delledi Hollywood. Keira Knightley, Hugh Grant, Michael Fassbender, Kate Beckinsale e Benedict Cumberbatch sono solo alcuni dei volti noti che sono venuti a vedere ilgiocare in questa stagione al Giuseppe Sinigaglia. Tutto per vedere una squadra in difficoltà e nelle zone basse della classifica di Serie A.