Hoxha premia la Cdr. Evitato il ko nel big match

CASTELLARANO 1 CDR MUTINA 1 CASTELLARANO: Lanzotti, Gazzini, Ficarelli, Cavazzoli, Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrara (45’st Longu), Bertolani (23’st Baldelli). A disp. Brevini, Vandelli, Maestri, Giuliani, Pascali, Animah Barbari, Teneggi. All. Lodi Rizzini CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (36’st Vignocchi), Ligabue (36’st Sejdiraj), Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (36’st Gollini), Caselli, Corbelli,, Cavani (26’st Teggi). A disp. Schena, Lazzaretti, Andreoli, Guerrero, Veneri. All. Paganelli Arbitro: Ferri di Bologna Reti: 4’ Travagliati, 43’st (rig.)Note: ammoniti Gazzini, Ficarelli, Ferrara, Vacondio e Ricaldone. Espulso al 43’st Cavazzoli per doppia ammonizione Un rigore a 2’ dalla fine dipermette alla CDR Mutina di festeggiare l’1-1 di Castellarano come una vittoria.