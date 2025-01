361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Zeudi potrebbero abbandonare la Casa: il motivo

Prestes e l’ex Miss ItaliaDi Palmadavveroladel? I rumors sono sempre più insistentisembrano essere la coppia più amata del24/25. A differenza di Shaila e Lorenzo, ormai presi di mira per gli ipotetici “complotti” che ci sarebbero attorno alla loro permanenza in, la modella sudamericana e l’ex Miss Italia hanno conquistano il pubblico e per questolasciare il reality show.Un controsenso? Non proprio! Sì perché pare che le due concorrenti siano state richieste dalspagnolo per uno scambio (temporaneo?) che potrebbe verificarsi proprio nelle prossime ore.Al loro posto tornerebbe Maica affiancata da Romina. Per uno scambio equo e più che generoso. Ma quale potrebbe essere la reazione dei fan? Sembra proprio che i più non la prenderebbero poi così bene e che ci siano delle fan page pronte a ribellarsi se il rumor avesse radici fondate.