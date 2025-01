Lapresse.it - Giorno Memoria, sopravvisse a campo concentramento Essen: medaglia d’onore a carabiniere

ai massacranti lavori deldidi, in Germania, e dopo la liberazione da parte degli alleati fece ritorno in Italia, dove proseguì la sua carriera nell’Arma dei carabinieri. Ottanta anni dopo quei tragici eventi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Prefettura di Como, ha concesso laalPietro Pasquale Reale De Simone.Classe 1914, De Simone, deceduto nel 2011, era originario di Santa Severina (Kr) ed ha già ricevuto il diplomadi “Combattente per la libertà d’Italia “1943-1945” concesso dal Ministero della Difesa. Concluso il servizio di leva, De Simone venne richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale nel 1940 e destinato al “Reggimento Lancieri di Aosta” con sede a Milano – 57 ° gruppo Appiedato.