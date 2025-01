Lapresse.it - Giornata della Memoria, il rabbino di Torino: “Risveglio antisemitismo mascherato da antisionismo”

(LaPresse) “Come abbiamo già detto, non solo io ma anche gli altri miei colleghi rabbini di Italia, questo è un anno particolare perché siamo di fronte aldell’in Italia, una forte ondata mascherata da critiche a Israele e anti-sionismo. Stanno rinascendo accuse di miti medievali come il fatto che gli ebrei debbano uccidere dei bambini, cosa che purtroppo viene ripetuta anche riguardo a questa guerra, che è una falsa accusa”. Lo ha detto ilcapo di, Ariel Finzi, in occasione delle celebrazioni per le vittimeShoah nellaal Cimitero Monumentale nel capoluogo piemontese.