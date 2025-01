Laspunta.it - Frosinone: flash mob il prossimo 31 gennaio in via Fontana Unica. “Basta smog e PM10”

UnMob per gli abitanti di via. Lo ha indetto per il31il Comitato cittadino che da anni si batte contro l’inquinamento atmosferico da. Così, dopo aver fatto questionari, coinvolto, medici ed esperti, chiesto e sensibilizzato l’amministrazione, ora il Comitato torna in piazza.A far nascere l’idea della mobilitazione, la situazione attuale che si vive nel quadrante intorno allo scalo, che coinvolge, viaFiume, via Marittima, piazzale Kambo.La situazione è davvero complessa e preoccupante per chi vive e lavora nella zona. I lavori che stanno proseguendo di fatto costringono tutto il traffico a passare per la stretta strada di viaFiume, che si trova pure nella condizione di non avere marciapiedi.Insomma tutto il giorno è un infermo con macchine che restano ingolfate nel traffico caotico intorno alla stazione, producendoin quantità industriale.