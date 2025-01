Metropolitanmagazine.it - Federico Chimirri, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello: dal successo a MasterChef al flirt famoso

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Classe 1990,è nato a Buenos Aires, in Argentina, ma è cresciuto tra Formentera e Milano. Suo padre raggiunse l’isola spagnola negli anni Novanta e qui, partendo da zero, aprì il suo ristorante.ha dunque passato l’infanzia e l’adolescenza osservando i genitori, a stretto contatto con il mondo della cucina e della ristorazione, che finiranno col diventare anche la sua passione piùnonché il suo lavoro.Nel 2021prese parte all’undicesima edizione diItalia. Da vero argentino con la cucina nel sangue, l’allora aspirante chef presentò una entraña di vitello con cipolle caramellate e purea di patate dolce, intitolando il piatto “Il mio viaggio” (in onore di un’altra delle sue più grandi passioni) e convincendo i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.