E-Brt, dal 29 gennaio chiusa via Promessi Sposi all’intersezione con via Moroni

Bergamo. Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-BRT, proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto di vianel comune di Bergamo. Da mercoledì 29, viain uscita su viaverràal traffico veicolare per circa due settimane, per permettere i lavori di intubamento della Roggia Colleonesca.I veicoli provenienti da via, per proseguire in direzione Bergamo dovranno seguire il percorso consigliato e percorrere via Per Curnasco. A tal proposito, Atb informa che il percorso degli autobus della linea 5 in direzione Bergamo subirà delle variazioni: giunti in via Tommaso Grossi, gli autobus continueranno lungo la via per svoltare a destra per via Guerrazzi e da lì proseguire in via, riprendendo il normale percorso.