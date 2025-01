Ilrestodelcarlino.it - Donne e medicina. Giovedì incontro alla ’Mandragola’

30 alle 17.30trattoria ’La Mandragola’ di via Vignatagliata 61, Petra Adranno presenterà Trotula de Ruggero. Approfondirà l’osmosi tra la Scuola medica salernitana e la cultura norrena dei secoli XI e XII; si tratta del primo di una serie di incontri sulle figure dilegatecura del corpo. Seguirà un aperitivo a buffet (importo da concordare con i titolari della). È gradita una conferma entro mercoledì 29 gennaio, in quanto i posti sono limitati (Casa Lampronti Associazione Culturale: [email protected] e whatsapp 338 8299651). Petra Adranno, ricercatrice specializzata nella cultura norrena, è autrice del saggio ’Belli come gli Aesir. Studio sulle abitudini igieniche e cosmetiche del popolo norreno’.