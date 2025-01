Quotidiano.net - Dalle Alpi ai Pirenei. Sant’Anna lancia la sfida al mercato Ue

ai. Per guadagnare quote suleuropeo e rafforzarsi sul canale Horeca francese. Sono gli obiettivi che hanno spinto Acquaa comprare La Compagnie Des Pyrénées, titolare del marchio Eau Neuve. Si tratta della prima acquisizione estera per Alberto Bortone, fondatore, presidente e ceo del gruppodi Vinadio (Cuneo): una mossa da 50 milioni di euro che rappresenta un importante tassello nella strategia di crescita internazionale dell’azienda. Perché la scelta è caduta su Eau Neuve? "Abbiamo deciso di comprare questo marchio francese consapevoli della reciproca condivisione di valori, come l’alta qualità dell’acqua e l’attenzione per soluzioni sostenibili. Inoltre Eau Neuve ha una gamma di prodotti complementari rispetto ad Acqua, che ci permetteranno di proporci sulla scena nazionale e internazionale con un portfolio variegato, di qualità e adatto a tutti i momenti di consumo domestico e fuoricasa.