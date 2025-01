Gqitalia.it - Cosa cambia da Blocco 181 a Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, seconda stagione dello show crime di Sky

181 torna con lama un nuovo titolo,of- Ledele riporta in scena uno deglipiù intriganti e insieme sottovalutati del nostro panorama televisivo. La suburbia, con le sue zone non esattamente centrali, molto popolose, multietniche e spesso sulle pagine di cronaca locale, è poco raccontata in tv, e non è un bene perché è una parte viva delle metropoli e delle città che ha tutte le potenzialità per essere importante invece di essere oggetto di diffidenza se non pregiudizio, quando non esercitare un tipo particolare di fascino, un'attrazione in cui la curiosità non è culturale, ma sociale e politica, ma morbosa, quasi intaccata dal desiderio di affermare una distanza che, in qualche modo, metta al riparo.Nel 2022 la serie young adult targata Sky intitolata181 si è rivelata uno dei telefilm più curiosi e avvincenti della, sebbene non se ne sia parlato troppo.