Fanpage.it - Come avrebbe fatto Rosa Vespa a ingannare il marito Acqua Moses: le chat, le visite dal ginecologo e il rapimento

La 51enneè in carcere dopo aver confessato di aver rapito una neonata da una clinica di Cosenza facendola passare per un suo figlio. La donna ha finto una gravidanza ingannando parenti e persino il, che lei ha scagionato. Per portare avanti la sua menzogna ha ordito vari inganni tra fintee foto rubate online con le quali ha convinto chi era accanto a lei.