Zonawrestling.net - Chris Masters: “Vorrei tanto tornare in WWE, ma non so se mai accadrà”

Diverse volteha espresso il desiderio di fare ritorno in WWE e più volte ha stuzzicato i fan su un suo possibile ingresso a sorpresa nella Royal Rumble. Il 42 enne ha nuovamente espresso questo desiderio di recente senza, però, nascondere un velo di malinconia in quanto conscio del fatto che questo suo desiderio potrebbe non realizzarsi mai.“Non so se sarà possibile”Ospite del podcast “Rewind Relive Recap”ha nuovamente espresso il desiderio di fare ritorno in WWE ammettendo però di essere consapevole che ciò potrebbe non accadere mai: “Mi piacerebbe davvero. Ci ho lavorato. Sono stato in NWA e ho potuto avere un po’ più di visibilità, ho potuto mostrare ciò che posso fare. È difficile, se mi guardo attorno oggi non so davvero come poter avere questa opportunità.