Challengers | Josh O’Connor risponde ai rumor su James Bond

, star del film, ha finalmente commentato le voci sempre più insistenti che lo vedrebbero come il prossimo. Nonostante iche circolano tra fan e presunti insider, l’attore britannico ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte di Eon Productions. In un’intervista con Deadline,ha detto che non ci sono stati contatti concreti e che per lui questa storia è una novità.L’attore ha attribuito la diffusione delle voci a sé stesso, spiegando: “La verità è che. penso di aver fatto una battuta su quanto sarebbe divertente se interpretassi. Poi io e Daniel Craig abbiamo fatto un’intervista con Actors on Actors, e da lì è partito tutto. All’improvviso, ero.” Ha concluso dicendo di non avere opinioni al riguardo: “Se sono, non ne so nulla.