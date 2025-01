Pronosticipremium.com - Caso Nainggolan, l’avvocato: “Nega il traffico di droga, non è un criminale”

Che sia sempre stato un tipo eccentrico e fuori dagli schemi Rajalo abbiamo sempre saputo, ma nelle ultime ore è tornato a far parlare di se per un fatto scioccante. l’ex Roma è stato arrestato in Belgio per presuntodi cocaina, e al quotidiano online Nieuwsblad.be ha parlato il suo avvocato: “Stiamo aspettando la decisione del giudice istruttore, sarà lei a decidere se riascoltarlo oppure no. La polizia ha interrogato il mio cliente in modo corretto, ha collaborato e risposto alle domande”.Sui capi di accusa il legale del belga è molto chiaro e diretto: “formalmente il suo coinvolgimento neldi. Mi aspetto che torni in campo a Lokeren-Temse il prima possibile, è menzionato nel fascicolo. Ma per essere chiarinon è stato ancora incriminato, solo perché deve rispondere ad alcune domande non significa che abbia a che fare con tutto questo.