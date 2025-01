Puntomagazine.it - ‘Benevento per la salute’: successo per le visite urologiche

Benevento:del progetto “Benevento per la Salute” con nuovespecialistiche gratuite e seminari educativi per gli studentiBenevento, 27 gennaio 2025 – Continua conl’adesione dei cittadini ai consulti specialistici gratuiti rientranti nel progettoper la, elaborato nell’ambito delle politiche sanitarie del Comune di Benevento. Ieri, domenica 26 gennaio, si sono svolte presso gli ambulatori della casa di quartiere della Pacevecchia ledi prevenzione urologica che, assieme a quelle già espletate nei mesi scorsi di prevenzione senologica e vascolare, hanno coinvolto quasi trecento cittadini provenienti dalla provincia di Benevento. Numerose le adesioni così come le richieste perin altre branche, in particolare cardiologica e ginecologica.