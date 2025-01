Sport.quotidiano.net - Basket serie c. Montecchio fa l’impresa. Virtus Medicina sconfitta

Leggi su Sport.quotidiano.net

7972 CLEVERTECH: Valenti ne, Romualdi ne, Sinisi, Petrolini 10, Ligabue ne, Pisi ne, Usai 4, Ramenghi 7, Germani 17, Doddi 6, Lavacchielli 18, Rovatti 17. All. Castellani.: Iocolano ne, Masrè 2, Francesconi 4, Sabattani ne, Cappellotto 2, Morara 26, Cattani 6, Corcelli ne, Iattoni 9, Zambon 15, Zanetti 8, Lucchi. All. Bettazzi. Arbitri: Pezzoli e Rescifina di Bologna. Parziali: 8-14, 27-33, 48-53, 66-66. Impresa della Clevertech(10), che centra la quinta vittoria stagionale superando al supplementare la(20), ex seconda forza del torneo. I biancoblù inseguono a lungo, andando sotto anche di 12 lunghezze, ma piazzano il break nel momento giusto con canestri decisivi all’overtime di Rovatti e Lavacchielli.