Oasport.it - Ambesi: “Sinner sul cemento come Nadal sulla terra rossa. Non vedo chi possa impensierirlo tranne Alcaraz”

Jannikha vinto per il secondo anno di fila gli Australian Open, travolgendo il tedesco Alexander Zverev in finale per 3-0 e conquistando il terzo titolo Slam consecutivo sul. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.“Onestamente non mi aspettavo una vittoria così netta, però sostanzialmente Zverev non ha mai giocato sul servizio di. È questo che secondo me ha dell’incredibile. Il numero uno al mondo che non concede alcuna palla break al numero due del ranking. Per me tutto ruota attorno a questo fatto, che ritengo clamoroso. Zverev tutto sommato ha una buona risposta, ma spesso e volentieri non cerca il colpo risolutivo e gioca questi colpi un po’ intermedi.