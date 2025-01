Amica.it - Abbinamenti chic per il maglione dolcevita

Tra i capi di maglieria essenziali da avere nell’armadio questo A/I 2024, non possono mancare degli avvolgenti maglioni. Ecco otto look per distinguersi secondo le sfilate.In passerella da Max Mara, ila collo alto si combina con capi in denim. Per Tod’s, la magliasi indossa con una gonna luminosa mentre Isabel Marant propone un pullover insieme a giacca e borsa con frange. Per chi desidera replicare un outfit bon ton, la combinazione camicia, pullover e gonna a ruota è la proposta vincente di Bottega Veneta. Nel video di Amica.it, i best look cona cui ispirarsi dalle sfilate. GUARDA LE FOTOGonna e: 16 combinazioni perfette per l’inverno 2024/25 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAper ilAmica.