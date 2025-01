Quotidiano.net - A Fiumicino c’è la più grande: "fattoria solare" d’Europa

SAREBBE IN GRADO di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di 30mila famiglie italiane o a fare il “pieno” di oltre un milioni di veicoli elettrici: è la nuova Solar Farm, “” (nella foto in basso) costruita all’interno del confine aeroportuale Leonardo da Vinci di Roma. La nuovissima infrastruttura, inaugurata la settimana scorsa, è il piùimpianto fotovoltaico in autoconsumo mai costruito in uno scalo europeo e tra i più estesi al mondo. È stata progettata da Aeroporti di Roma (Adr) e realizzata da Enel in collaborazione con Circet, tramite appalto integrato affidato a seguito di una gara pubblica europea. L’impianto ha una potenza di 22 megawatt di picco ed è composto da circa 55mila pannelli in silicio monocristallino, che si estendono per circa 2,5 chilometri.