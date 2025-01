Liberoquotidiano.it - "Voi siete razzisti. Ma io ho le pa***": Musta insulta gli italiani, Del Debbio sbrocca

«Voi volete solo sporcarci l'immagine, voi volete andare contro i nostri sogni». Nervi tesi a Dritto e rovescio, su Rete 4. Paolo Delfa l'errore di ricordare a, un immigrato nordafricano presente in studio, che il 46% dei detenuti in carcere è straniero e si ritrova travolto. «Al Nord, vai a vedere a Napoli, a Bari. In Egitto è molto più sicuro che in Italia, noi abbiamo coltelli perché ci difendiamo, là non ci sono risse». Gianluigi Paragone, in studio, strabuzza gli occhi: «Com'è la cosa delle lame?». «Perché i turisti vanno sempre in Egitto? Perché è più sicuro del vostro paese», prosegue l'ospite. «Qua si va sulla luna - scuote il capo Del-. Che l'Egitto sia più sicuro del nostro Paese sei l'unico al mondo che lo pensa». Ovazione dal pubblico. «Tra te e me c'è una differenza - prosegue il padrone di casa -: tu i dati li inventi, io leggo quelli ufficiali».