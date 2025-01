Pronosticipremium.com - Venezia-Verona, il pronostico di Serie A: opzione cartellini, GOL interessante

Non si concluderà nella giornata di oggi il ventiduesimo turno diA, che proseguirà anche domani, lunedì 27 gennaio, con ulteriori due sfide che andranno a chiudere il programma. Oltre a Genoa-Monza, che farà calare del tutto il sipario, si giocherà anche, in uno scontro diretto delicatissimo per la corsa alla salvezza, con le due squadre che scenderanno in campo allo Stadio Pier Luigi Penzo, alle ore 18.30.Match dunque di fondamentale importanza per i padroni di casa, che fino a questo momento hanno raccolto solamente tre vittorie, collezionando 15 punti che li collocano al penultimo posto in classifica. L’obiettivo delè quello di provare a trovare continuità dopo il pareggio con il Parma e ritrovare una vittoria che in campionato manca dallo scorso 22 dicembre nel 2-1 rifilato al Cagliari.