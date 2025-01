Sport.quotidiano.net - Un punto a testa. Botta e risposta tra Vigor e Montegiorgio

: Taffi, Tidei, Rossini, Pepi, Cicconofri, Marcantoni D., Marcantoni L., Mancini, Compagnucci, Guermandi, Tulli. All. Pierantoni.: Battistelli, Belleggia, Sako, Tarulli, Marziali, Milozzi A., Misin, Vignaroli, Frinconi, Paolini, Milozzi M. All. Di Stefan. Arbitro: Racchia di Ascoli. Reti: 41’ Paolini, 37’ st Tulli. Lapareggia una gara in cui costruisce diverse occasioni. Nel primo tempo Tulli si rende pericoloso e poi l’arbitro annulla per fuorigioco il gol di Compagnucci. Opsiti in vantaggio al 41’ con Paolini che batte diil portiere. Nella ripresa gli ospiti colpiscono il palo esterno, i locali attaccano e si rendono pericolosi, su tutti con Tulli che colpisce il palo. Il pareggio al 37’ con la girata di Tulli che non lascia scampo al portiere.