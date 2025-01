Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, probabili formazioni: Ranieri valuta qualche cambio

Rialzarsi immediatamente dopo la sconfitta in Europa League e allungare la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Alle ore 15 lascenderà in campo contro l’per centrare questi due obiettivi, oltre che provare a ritrovare una vittoria in trasferta che manca proprio dal match con i friulani nell’aprile dello scorso anno. I giallorossi dovranno cercare anche di approfittare della sconfitta della Juventus e del pareggio del Bologna per accorciare il distacco in classifica e avvicinarsi a quella che è la zona europea., leI tanti impegni che lasta avendo in questo periodo. con le sfide contro Eintracht, Napoli e Milan che seguiranno la trasferta di Udine, dovrebbero costringerea farerispetto a quella che è la formazione titolare.