Ilfattoquotidiano.it - Sinner supera Pietrangeli: è l’unico italiano ad aver vinto 3 titoli Slam in singolare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ora, definitivamente, nessuncome lui. JannikNicola Pientrangeli anche per il numero diconquistati in carriera in. La conferma agli Australian Open porta l’altoatesino ha spodestare l’ex tennista classe 1933 dal trono dell’con il maggior numero di trofei Major vinti che condividevano dopo il successo agli Us Open.Nel corso della sua carriera, infatti, Pientrangeli ha conquistato il Roland Garros in due edizioni consecutive (1959 e 1960) proprio comein Australia., in realtà, haanche un altro, sempre a Parigi, nel 1958 nel doppio misto in coppia con Shirley Bloomer.Ma oralo hato per numero di trofei alzati in. Un altro record per l’azzurro che era già diventato il primoa issarsi al numero 1 del ranking mondiale del tennis con Pientrangeli che era al massimo stato nella posizione 3.