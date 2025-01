Sport.quotidiano.net - SCONFITTO A LUNANO. Il Barbara non riesce a scuotersi, nuovo ko

monserra 0 : Adebiyi, Liera, Bosoi, Lorenzoni (30’ st Seck Jr.), Carubini, Codignola, Pagliardini (38’ st Galletti), Nobili, Germinale (28’ st Zazzeroni), Tombini (12 ‘st Giovanetti), D’Angeli (28’ st Bracci). All. Manfredini.MONSERRA: Pigliapoco, Cancellieri, Coltorti, Carbone, Omenetti, Spezie (15’ st Zoppi), Morsucci (45’ st Buratti), Bucari (15’ st Ferrero), Ubertini (38’ st Brega), Serpicelli, Castignano (15’ st Nazzarelli). All. Mancini. ARBITRO: Cesca di Macerata. Reti: 28’ pt Carbone (aut.), 17’ st Pagliardini. IlMonserra torna a mani vuote anche da. La squadra ospite subisce un gol per tempo. Nella frazione iniziale i padroni di casa la sbloccano grazie a un’autorete di Carbone dopo un tiro di Nobili. Nella ripresa a infilare Pigliapoco ci pensa Pagliardini con un sinistro al volo complice un’altra deviazione di un giocatore ospite.