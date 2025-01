Sanremo 2025 il ritorno del karma Gabbani | Non rinnego il successo ma del successo non mi frega niente – L’intervista

Leggi su Open.online

.mi emoziono anche solo a nominarlo», chiaro in effetti che per Francescoil Festival della Canzone Italiana ha un sapore del tutto particolare. È lì che nel 2016 ha vinto la sezione Nuove Proposte con Amen, è lì che l’anno dopo, a sorpresa, ha vinto con Occidentali’s, inginocchiandosi subito dopo dinanzi a sua maestà Fiorella Mannoia per averla battuta al foto finish anche grazie alla geniale trovata scenica di un ballerino vestito da scimmia che lo ha accompagnato sul palco., cantautore classe 1982 da Carrara, tornerà poi all’Ariston nel 2020 con quella che ancora oggi potremmo definire la sua perla più preziosa, Viceversa, con la quale rischierà la terza vittoria consecutiva, ma si piazzerà secondo alle spalle di Fai rumore di Diodato. Quest’anno ritorna alla corte di Carlo Conti, colui che conduceva il Festival proprio nel suo biennio da protagonista, con Viva la vita, brano dalle vibes estremamente positive.