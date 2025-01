Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, monta la rabbia dei residenti: "Sacchi dell’umido rotti e ‘scaduti’"

Tante le proteste dei cittadini di Codigoro nei confronti di Clara in questi ultimi giorni, palesate sui social con ridde di commenti sulla società incaricata di effettuare la raccolta dei. Sul banco degli imputati i sacchetti destinati a contenere l’umido distribuiti dal personale di Clara in questo periodo, il passaggio della raccolta per il ritiro dell’indifferenziato da una volta la settimana a due e l’esposizione di un bidone grigio con indicata la sigla ‘Pn’ per i pannoloni che violerebbe la privacy. "Lunedì scorso ho ritirato iper la fornitura di quest’anno – scrive ad esempio una residente –. Ne ho aperti parecchi e tanti si sono, ho controllato la scadenza e mi sono accorta che sono scaduti a ottobre/novembre 2023". "Tutti i pacchi ricevuti l’anno scorso li abbiamo buttati perché o si rompevano mentre li aprivi oppure erano in briciole, come già un rotolo di questa nuova fornitura".